محافظ واسط يؤكد صرف رواتب جميع الموظفين لهذا الشهر

2019/11/12 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، صرف رواتب جميع الموظفين لشهر تشرين الثاني الجاري.

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