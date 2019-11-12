ارجاء بطولة دولية للشطرنج بسبب تظاهرات العراق

2019/11/12 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن اتحاد الشطرنج العراقي تأجيل بطولة الجنوب بسبب الاحتجاجات القائمة.وذكر بيان مقتضب للاتحاد، "بسبب الظروف البلد، تم تأجيل بطولة المنطقة الجنوبية الدولية للشطرنج الخاطف لعام 2019 في ذي قار الى شعار اخر".وسبق ان ارجأت عدة بطولة محلية بسبب التظاهرات في بغداد ومدن الجنوب، كما نقل الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة العراقي بتصفيات كاس العالم امام ايران من البصرة الى الاردن، كذلك شمل الامر مباريات الاندية العراقية في البطولات العربية.

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