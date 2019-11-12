دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الحادي عشر/ 4

2019/11/12 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري للمرة الثالثة، تضع ليلو مولوداً أنثى، ليصبح لديها أربعة أولاد؛ ولم تكن قد فقدت من قبل أياً من المواليد.أضحى من الماضي تقريباً، رعبُ الأهل من موت أطفالهم صغاراً.الحميات، وكانت سبباً رئيساً في وفيات الأطفال، أمكن قهرها باكتشاف مادة البنسلين وشيوع تداولها.في هذا الصدد، يُمكن التذكير بعدد مرات ثكل شملكان ولحين أن نجيَ من مصير أشقائه، ابنُها حاجي.على ذلك، لم يعُد أحد يرى داعياً للحج في هذا السبيل، ......

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