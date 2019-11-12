2019/11/12 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي هدد مقتدى الصدر، إذا ما تدخلت أمريكا، وأرادت الإشراف على الانتخابات المبكرة، فسيأمر بخروج تظاهرات مليونية، تضع نهاية للوجود الأمريكي في العراق.وهنا أقول، وحده الشعب العراقي الذي يقرر ما يرى فيه مصلحة له، فلا نريد أن تتخذ أمريكا القرار في تحديد مستقبل الشعب العراقي والدولة العراقية، ولسنا بحاجة لذكر رفضنا القاطع لأي تدخل لنظام ولاية الفقيه الإيراني في الشأن العراقي، فهذا ما عبرت عنه احتجاجات تش......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - الشعب يقرر مصيره لا أمريكا لا إيران لا مقتدى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - الشعب يقرر مصيره لا أمريكا لا إيران لا مقتدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).