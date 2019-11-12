العمل بصدد منح قروض مالية لأكثر من 5 آلاف مستفيد

2019/11/12 | 11:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الثلاثاء، استعداد وزارته لاطلاق الوجبة 27 من القروض الميسرة التي تستهدف فيها نحو خمسة الاف و400 مستفيد.

وقال عبد الزمان في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة "استكملت جميع اجراءات اطلاق القروض الميسرة ضمن الوجبة 27 من القروض التي اطلقتها مسبقا على شكل وجبات متتالية".

وأضاف "القروض ستشمل اكثر من خمسة الاف و400 مستفيد كانوا قد قدموا على القروض الميسرة في الوزارة"

واكد أن "القروض سيتم اطلاقها عن قريب من خلال صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل وسيتم اختيار المشمولين منهم باعتماد قاعدة بيانات كانت دائرة العمل والتدريب قد اعدتها مسبقا لشمول الفئات المستحقة من المتقدمين عليها".

واشار عبد الزمان إلى "تخصيص الوزارة 15 بالمئة من القروض لذوي الشهداء اي سيشمل نحو 779 مستفيدا من هذه الفئة من مجموع المشمولين بالقروض المذكورة".

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