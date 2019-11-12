الإضراب يتسبب بإغلاق مصارف لبنان

2019/11/12 | 11:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان قوله إن البنوك في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب إضراب.

وأضاف جورج الحاج أن "ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد".

ودعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، لإضراب يوم أمس الاثنين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع.



وتفرض البنوك قيودا على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج.

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