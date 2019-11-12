عبدالزمان يعلن اطلاق قروض لاكثر من خمسة الاف و400 مستفيد

2019/11/12 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الثلاثاء، عن استعداد وزارته لاطلاق الوجبة 27 من القروض الميسرة التي تستهدف فيها نحو

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