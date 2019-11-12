المئات من المتظاهرين يدخلون جامعة ميسان ويغلقونها

2019/11/12 | 11:14

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بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، بأن المئات من المتظاهرين دخلوا جامعة ميسان وقاموا بإغلاقها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المئات من المتظاهرين في محافظة ميسان دخلوا الى بناية جامعة ميسان وأغلقوها".





وأضاف، ان "المتظاهرين في المحافظة أغلقوا مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيتين، ورفعوا عليها لافتة، أُغلقت بأمر الشعب".





يتبع.



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بغداد اليوم- ذي قار

قال إعلام شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، إن قائد شرطة المحافظة العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب السعيدي، التقى عدداً من المتظاهرين على جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية، واصطحبهم إلى ساحة الحبوبي موقع تمر

بغداد اليوم-بغداد

أصدر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) أمرا بتعيين مستشاره الإداري قائممقاماً لقضاء الشنافية.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "محافظ الديوانية، زهير الشعلان، أصدر أمرا بتعيين مستشا

بغداد اليوم- الديوانية

توافد عدد من طلبة جامعة القادسية وطلبة المدارس، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، الى ساحة الساعة في محافظة الديوانية حيث التظاهرات فيها.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور يظهر فيها عدد من طلبة جامعة القادسية، إضافة الى طلبة ال

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