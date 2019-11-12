الاعلام الامني: سقوط صاروخين على مدرسة وسوق ببغداد

2019/11/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، عن سقوط صاروخي نوع كراد، على سوق شعبية ومدرسة في العاصمة بغداد.وذكر بيان للخلية، ان صاروخا نوع كراد سقط ليلة أمس دون أن ينفلق داخل سوق شعبي في منطقة الإسكان غربي العاصمة بغداد ولم يخلف أي اضرار أو مصابين.واضاف سقط صاروخ اخر من النوع ذاته وفي نفس الوقت على مدرسة اشور للبنين ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد، مما ادى الى حصول أضرار بالسياج الخارجي للمدرسة دون خسائر بشرية.وذكرت ان القوات الامنية باشرت بفتح تحقيق بالحادثين لملاحقة العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.

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