نيكي يرتفع أملا بفضل آمال بأن يدعم ضعف الين أرباح الشركات

2019/11/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- ارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء بأكبر قدر خلال الاسبوع بفضل آمال بأن يعزز ضعف الين أرباح شركات التصدير الكبرى في البلاد.

وزاد المؤشر نيكي 0.81 في المئة ليصل إلى 23520.01 نقطة وهو أكبر مكسب يومي منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وبدأت الأسهم اليابانية الجلسة يوم الثلاثاء على هبوط وسط شكوك بشأن تقدم المحادثات التجارية الأمريكية الصينية وتصاعد العنف في هونج كونج، لكن الأسهم المحلية سرعان ما تخطت هذه المخاوف.

وجرى تداول الين قرب أقل مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار وهذا الأمر الذي يفيد المُصدرين، لأن ضعف العملة يدعم المنافسة التصديرية ويزيد الأرباح عند تحويلها من الخارج.

وارتفع 156 سهما علي المؤشر نيكي في حين انخفض 65 سهما يوم الثلاثاء.

وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية شركة تمويل الأفراد كريديت سايسون التي ارتفع سهمها 7.77 بالمئة تلتها شركة المنسوجات أونتيكا التي زاد سهمها 6.37 بالمئة وشركة البناء أوباياشي 5.96 بالمئة.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر وصعد 0.33 في المئة مسجلا 1709.67 نقطة.

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