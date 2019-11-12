اللجنة المالية لواع: 100 الف دينار مخصصات غلاء معيشة لزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين

2019/11/12 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، ان التعديل الجديد على قانون التقاعد سيعرض على اللجنتين المالية والقانونية قبيل طرحه للتصويت تحت قبة مجلس النواب.وقال الجبوري في تصريح : ان”التعديل الجديد سوف يدخل الطاقات الشابة في الدولة “، مبينا انه “سيوفر 245 ألف درجة وظيفية منها

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