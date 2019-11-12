2019/11/12 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تصادق على طعن بقانون الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 11:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تصادق على طعن بقانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تصادق على طعن بقانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).