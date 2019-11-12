وزير الخارجيَّة يلتقي رئيس فريق التحقيق الخاص بجرائم داعش في العراق

2019/11/12 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

التقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع رئيس فريق التحقيق الخاصّ بجرائم داعش في العراق كريم خان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الجانبين بحثا خلال اللقاء دور فريق التحقيق الأمميّ في جمع، وتخزين الأدلة التي تُجرِّم عصابات داعش الإرهابيَّة، وحفظها في العراق؛ لضمان حُقوق الضحايا العراقـيِّين".

وأكّد الحكيم على "أهمِّـيَّة تعاون الفريق الأمميّ مع الحكومة العراقـيَّة؛ لتهيئة مُستلزَمات عمله، مُشدِّداً على العمل في ظلِّ احترام سيادة العراق، وولايته القضائيّة على الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابيَّة".

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