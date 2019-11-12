الأردن تحبط عمليات إرهابية استهدفت موظفين في سفارتي امريكا واسرائيل

2019/11/12 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أحبطت المخابرات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عمليات استهداف لعاملين اثنين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، وللجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر.

وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، خطط متهمان لاستخدام الأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بالمركبات، لتنفيذ العمليات الارهابية.وأحيل المتهمان إلى محكمة أمن الدولة، ووجهت تهم جنايتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية لكل منهما.

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