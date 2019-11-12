اتلاف 50 طنا من المواد الغذائية في بابل خلال الشهر الماضي

2019/11/12 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت صحة بابل، اليوم الثلاثاء، عن اتلاف أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية في بابل خلال شهر تشرين الاول الماضي.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الفرق الرقابية خلال شهر تشرين الأول المنصرم اتلفت 5641كغم من المواد الغذائية الصلبة و50 ألفاً و880 لتراً من المواد السائلة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري".

واضافت انه "تم تلقيح 277 عاملا من أصحاب المحال والمعامل بلقاح التايفوئيد وتمت الإجراءات من خلال زيارة 3097 محل و181 معملا".

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