خلية الاعلام الامني تعلن سقوط صاروخين على الاسكان والشعب في بغداد

2019/11/12 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن سقوط صاروخين على منطقتي الاسكان والشعب في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "صاروخا نوع كراد سقط ليلة أمس دون أن ينفلق داخل سوق شعبي في منطقة الإسكان غربي العاصمة بغداد ولم يخلف أي اضرار أو مصابين".

واضافت ان "صاروخا اخرا من النوع ذاته وفي نفس الوقت سقط على مدرسة اشور للبنين ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد، مما ادى الى حصول أضراراً بالسياج الخارجي للمدرسة دون خسائر بشرية"، مشيرة الى ان "القوات الامنية باشرت بفتح تحقيقاً بالحادثين لملاحقة العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

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