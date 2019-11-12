بالصور.. العتبة العباسية تواصل رفد المتظاهرين بآلاف الوجبات الغذائية يومياً

2019/11/12 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء:الفرات نيوز} ضمن جهدها الداعم للمتظاهرين السلميّين ومطالبهم المشروعة التي كفلها الدستورُ وأيّدتها المرجعيّةُ الدينيّة العُليا، ما زالت العتبةُ العبّاسية المقدّسة ومن خلال مضيفها متواصلةً برفدهم بآلاف الوجبات الغذائيّة، ولا تزال مستمرّةً بهذه الخدمة التي هي جزءٌ من الخدمات التي قدّمتها للمتظاهرين والتي جمعت بين الجانبين الخدميّ والطبّي.

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