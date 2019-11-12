2019/11/12 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تدعو المراتب المفسوخة عقودهم المعادين للخدمة للالتحاق الى وحداتهم من تاريخ صدور الاوامر الادارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 11:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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