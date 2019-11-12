تزامن خليجي 24 مع اياب البطولة العربية يربك حسابات القيثارة

2019/11/12 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمر فريق الشرطة بكرة القدم بازمة على صعيد اللاعبين الذين تمت دعوتهم لصفوف المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة الخليج 24، في قطر والتي تتقاطع مواعيد مبارياتها ، مع مباراة فريق الشرطة التي تنتظره أمام نواذيبو الموريتاني في إياب ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

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