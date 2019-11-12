كتلة صادقون: أميركا تعمل على اشعال الحرب في العراق

2019/11/12 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت كتلة صادقون النيابية العراقية، الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على “اشعال الحرب وافتعال ازمة جديدة” في العراق، مطالبة الشعب ومجلس ا...

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