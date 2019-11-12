بعد استقالة موراليس.. فراغ سياسي وفوضى في بوليفيا

2019/11/12 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اهتمت الصحف بالاحتجاجات المستمرة في العراق وبالضغوط على سلطات بغداد للتعامل بجدية مع مطالب المحتجين.



الموجة الثانية من الربيع العربي تعكس إصرار الشعوب على الانعتاق من الديكتاتوريات وتغلبها على الخوف والقيود، يقول الكاتب الطاهر بن جلون في مقال في صحيفة إلباييس الإسبانية.



اهتمت الصحف كذلك بقرار تركيا طرد المقاتلين المتشددين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية واستقالة الرئيس البوليفي ورحيله إلى المكسيك.





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