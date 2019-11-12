لجنة التعديلات الدستوريـة تكشف عن الغاء النص المتعلق بالفيتو الدستوري

2019/11/12 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية ، عزمهـا الغاء النص المتعلق بحق النقض لـ 3 محافظات ضمن بنود الدستور .

وذكر عضو اللجنة

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