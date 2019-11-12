روسيا تحذر الغرب من استخدام هذه التكنولوجيا الخطيرة

2019/11/12 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بأن استخدام الغرب لتكنولوجيا المعلومات في الأغراض السياسية والعسكرية يشكل خطرا بالغا على سيادة الدول.

وقال باتروشيف في مقاله

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