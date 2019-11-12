على ماذا أقبل المتسوقون في «يوم العزاب»؟

2019/11/12 | 11:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اشترى متسوقون صينيون مكملات غذائية وأقنعة تجميل للوجه ومسحوق حليب أطفال في أكبر مهرجان تسوق في العالم وكانت علامات تجارية مثل لوريال ونستله بين اكبر الفائزين حسب البيانات الصادرة عن شركة علي بابا.

وحققت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة الصينية مبيعات قياسية قدرها 268.4 مليار يوان (38.38 مليار دولار) من خلال مهرجان التسوق السنوي المعروف بيوم العزاب ويزيد الرقم عن ستة أمثال المبيعات الإلكترونية التي سجلتها الولايات المتحدة في الجمعة البيضاء في العام الماضي.

وقالت علي بابا اليوم الثلاثاء إن 299 علامة تجارية تجاوز إجمالي قيمة السلع التي باعتها مئة مليون يوان من بينها هواوي تكنولوجيز لصناعة الهواتف الذكية وأبل وجيفنشي التابعة لإل.في.إم.اتش ودايسون وفيليبس لصناعة الأجهزة المنزلية ونايك واندر ارمور للملابس الرياضية.

لكن معدل نمو المبيعات في مهرجان التسوق السنوي تباطأ هذا العام إلى 26 بالمئة وهي أقل نسبة زيادة منذ بدء المهرجان في 2009 مما يشير إلى مدى تباطؤ مبيعات التجارة الإلكترونية في الصين.

(الدولار = 6.9941 يوان)

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