2019/11/12 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائد شرطة ذي قار يقدم استقالته من منصبه

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الاثنين (12 تشرين الثاني 2019)، لمسؤول الفريق الأممي الخاص بجرائم داعش في العراق كريم خان، ضرورة احترام ولاية العراق القضائية وسيادته.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الوزير العراقي السابق هوشيار زيباري، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، أن موقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني حول الاحتجاجات، وبيان البيت الأبيض، سيقودان التظاهرات لأن تصبح أكثر عدو

بغداد اليوم- متابعة

برر قيادي في التيار الصدري، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، سفر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيران في ظل هذه الأجواء، فيما تحدث عن اجتماع عقد في منطقة الجادرية ببغداد، وحضره قيادي إيراني بارز.

ونقلت صحيفة "المدى&

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