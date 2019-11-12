العراق يوقع مذكرة تفاهم مع فرنسا لتوفير الخدمات

2019/11/12 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع فرنسا لدفع عجلة البناء وتوفير الخدمات في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “الوزير فؤاد حسين ناقش مع السفير الفرنسي في بغداد برونو اوبير آخر التطورات على الساحة العراقية وموضوع الاحتجاجات الشعبية”.وأضاف البيان،

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