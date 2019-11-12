الشرطة تعتقل أربعة من عناصر داعش في الموصل

2019/11/12 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطي يتفحص مكاناً في الموصل - صورة: وزارة الداخلية

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