2019/11/12 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقنية VAR ستطبق في جميع مباريات بطولة دبي الدولية للمنتخبات الاولمبية وستنقل عبر قناة دبي الرياضية تلفزيونياً

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