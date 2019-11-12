خلية الاعلام الامني: سقوط صاروخين على بغداد

2019/11/12 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الاعلام الامني العراقي، الثلاثاء، على سقوط صاروخين على منطقتي الاسكان والشعب في بغداد....

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