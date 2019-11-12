إدارة ترامب الوقحة فضحت نفسها

2019/11/12 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان فرج الساعدي

ليس غريباً أن تفصح الادارة الامريكية عن مخططاتها ضد الدولة العراقية .فمنذ انطلاق التظاهرات في الاول من تشرين الاول الماضي كانت هناك اجندة

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