الذهب يتراجع وسط تفاؤل بالسوق حيال مفاوضات التجارة

2019/11/12 | 12:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تراجع الذهب، الثلاثاء، قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي، إذ يأمل المستثمرون في تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1451.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1451.40 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1696.07 دولار للأوقية بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 10 تشرين الأول في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 879.15 دولار للأوقية، بينما نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.83 دولار للأوقية.

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