علاوي يهدد باللجوء للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية إذا لم توقف ’’إراقة دماء’’ المتظاهرين

2019/11/12 | 12:16

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بغداد اليوم-بغداد

هدد زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني، 2019) باللجوء للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية إذا لم تتوقف عن ’’إراقة دماء’’ المتظاهرين.

وقال علاوي، عبر منشور على جداريته في فيسبوك، إن "استمرار اراقة دماء المتظاهرين وعدم الانصات لمطالبهم الاصلاحية، يضعنا امام موقف ينسجم مع جسامة تضحياتهم ويتمثل بضرورة الايقاف الفوري للقتل والبطش بهم واعلان الجهة التي تقف وراء قتلهم وتقديمها للقضاء ومحاكمتهم علنا امام الشعب العراقي" .

وشدد: "بخلاف ذلك كله سنلجأ لإقامة دعاوى لدى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية".

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، واصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، بأن قائد شرطة ذي قار العميد محمد السعيدي، قدم استقالته من منصبه، بانتظار البت فيها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العميد محمد السعيدي قدم استقالته من منصبه ال

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الاثنين (12 تشرين الثاني 2019)، لمسؤول الفريق الأممي الخاص بجرائم داعش في العراق كريم خان، ضرورة احترام ولاية العراق القضائية وسيادته.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الوزير العراقي السابق هوشيار زيباري، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، أن موقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني حول الاحتجاجات، وبيان البيت الأبيض، سيقودان التظاهرات لأن تصبح أكثر عدو

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