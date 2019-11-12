امين يونس - سَيّدي الرئيس .. إفْعَل كما فعلَ ولّي العَهد

2019/11/12 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس سيدي رئيس حكومة أقليم كردستان العراق المُحترم..أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، جمع مئة مليار دولار خلال إسبوعَين ، بطريقةٍ مُبتكرة وسهلة : حجزَ الأمراء والتجار وأصحاب الشركات الكُبرى ، الأكثر ثراءاً ، في فندقٍ كبيرٍ وفخم ، وأخذ منهم هواتفهم النقالة ، وأمَرَهُم أمراً واضِحاً وبسيطاً : جمعتُم كل هذه الأموال الطائلة طيلة السنين الماضية ، بِطُرُقٍ ملتوية قافزينَ فوق القانون ، الآن علي......

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