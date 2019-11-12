محمد علي مقلد - رسالة حب إلى الثورة اللبنانية

2019/11/12 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_علي_مقلد نعم هي ثورة.فهل استحقت هذه التسمية؟ ولماذا؟إجماع على أنها اعتراض سلمي، واختلاف على التوصيف.ففيما تصر الثورة على وقوفها ضد النهج السياسي الذي اعتمدته السلطات في إدارة شؤون الدولة منذ اتفاق الطائف، يصر آخرون على طابعها المطلبي وعلى الفساد في أجهزة السلطة ومؤسساتها السياسية والإدارية والمالية.فما هي الأسباب الحقيقية للثورة، وهل تتغير هويتها إذا ما تغير الهدف الذي تصوب عليه؟ لقمة العيش ل......

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