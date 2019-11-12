سعود سالم - المسكالين والإدراك

2019/11/12 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم ٢-;- الإكتشاف والدراسات الأولىتم تقديم أول وصف مكتوب للآثار المهلوسة للبيوت Peyote في عام ١-;-٨-;-٩-;-٦-;- من قِبل س.وير ميتشل S.Weir Mitchell ، وهو طبيب من فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان يزود العديد من المثقفين بهذا المخدر، منهم الفيلسوف ويليام جيمس William James والعالم النفسي البريطاني هنري هافيلوك إليس Henri Havelock Ellis، الذي وصف البيوت بأنه جنة اصطناع......

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