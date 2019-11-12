“فيسبوك” تحيي ذكرى شهيدين عراقيين قتلا في التظاهرات

2019/11/12 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق احيت إدارة الفيسبوك ذكرى الشهيدين حسين الدراجي وصفاء السراي بوضع عبارة “في قلوبنا” بجانب اسميهما في حساب الفيسبوك.مع شريط أعلى الصفحة كُتب عليه “نتمنى أن يتحلى الأشخاص الذين يحبون ‏صفاء/حسين‏ بالصبر ويجدون راحتهم في زيارة ملفه الشخصي وتذكر حياته”.هذه الخاصية تمت إضافتها بمساعدة الشاب زين العابدين من البصرة بعد إرساله […]

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