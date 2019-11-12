“بالصور”.. مدارس ميسان مغلقة بأمر من الشعب !

2019/11/12 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اغلق المتظاهرون في محافظة ميسان ،اليوم الثلاثاء، المدارس ومنعوا الطلاب والمعلمين من التوجه اليها.واعلن المتظاهرون اضراباً في اغلب مدارس مركز المحافظة بما وصفوه بأنه “أمر من الشعب”.لكن هذه الخطوة لاقت امتعاضاً من قبل بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصفوها بالخاطئة لانها تمنع الطلبة من الدراسة.

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