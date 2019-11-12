الإصدار الحديث من «واتساب» يستنزف بطارية الهواتف الذكية

2019/11/12 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعاني العديد من مستخدمي هواتف آيفون من مشكلة استنزاف البطارية بسبب تطبيق واتساب، وقد أبلغ عدة مستخدمين عن المشكلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتوضح التقارير أن المشكلة قد ظهرت بعد أن أصدرت الشركة المملوكة لشركة «فيسبوك» الإصدار 2.19.112 من تطبيق «واتساب» لهواتف آيفون في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسب ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية.

وإلى جانب مستخدمي آيفون، فقد اشتكى بعض مستخدمي أندرويد من مشاكل استنزاف البطارية على أحدث إصدار من «واتساب»، ويبدو أن المشكلة تؤثر على عمر البطارية نظراً لاستمرار نشاط «واتساب» في الخلفية.

وبحسب موقع تتبع ميزات واتساب «WABetaInfo»، فإن أحدث إصدار من التطبيق لهاتف آيفون يستنزف البطارية بالنسبة لبعض المستخدمين.

وتزيد المشكلة من نشاط الخلفية لتطبيق المراسلة الفورية، وذلك وفقا لما ذكره بعض المستخدمين أثناء الرد على تغريدة موقع تتبع ميزات واتساب «WABetaInfo».

وتؤثر هذه الزيادة المفاجئة في نشاط الخلفية على أجهزة آيفون العاملة بنظامي iOS 13.2 و iOS 13.1.3، وبرزت المشكلة على الإصدار 2.19.112 من تطبيق المراسلة لهواتف آيفون الذي تضمن إعدادات محدثة لخصوصية المجموعة.

وبصرف النظر عن مستخدمي آيفون، فقد أبلغ بعض مستخدمي أندرويد عن مشكلات في البطارية بعد تثبيت الإصدار 2.19.308 من التطبيق، وأبلغ بعض المستخدمين عن استخدام تطبيق التراسل أكثر من 40 في المئة من عمر البطارية بعد استخدام بسيط جدًا للتطبيق.

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