2019/11/12 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل ثلاثة ارهابيين في جبال بادوش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة ارهابيين في جبال بادوش) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة ارهابيين في جبال بادوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).