2019/11/12 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الأوروبيين عرضوا مقترحات جيدة نسبيا على بلاده بصدد الاتفاق النووي.

وقال روحاني في وقت ذاته انه رغم العروض الجيدة نسبيا لكننا رفضنها لانعدام ثقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق مع الأوروبيين حول المبادئ، لكن هناك خلافات في طريقة التنفيذ...



رفضنا المقترحات التي قدمها الأوروبيون لكننا لم نغلق باب التفاوض".

وتابع: "منحنا الدول الأوروبية فرصة عام كامل للتعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل البدء بتقليص التزاماتنا".

وأكد روحاني على أن طهران لم تتخل عن طريق المفاوضات، وقال: "لوكان في الولايات المتحدة رئيس أمريكي آخر، لتمكنا من التوصل إلى اتفاق منذ أيلول الماضي...



لا يمكن لأي دولة مساءلة إيران عن استئناف تشغيل مفاعل فوردو".

وختم: "خطواتنا في تقليص التزاماتنا النووية محسوبة ومنطقية والطرف المقابل لم يتمكن حتى الآن من إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: رفضنا عروض أوروبا الجيدة نسبيا لانعدام ثقتنا بترامب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: رفضنا عروض أوروبا الجيدة نسبيا لانعدام ثقتنا بترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).