مقتل 14 عنصرا من تنظيم داعش بعملية أمنية في ديالى

2019/11/12 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الاستخبارات في ديالى، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 عنصرا من تنظيم داعش بعملية أمنية استهدفت مضافة تقع على الحدود الفاصلة بين ناحيتي جلولاء وقره تبة في قضاء خانقين.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكن طيران الجيش من تنفيذ ضربة جوية استهدفت مضافة تقع على الحدود الفاصلة بين ناحيتي جلولاء وقره تبة في قضاء خانقين تضم عناصر تابعة إلى عصابات داعش الإرهابية".

واضافت، ان "العملية اسفرت عن مقتل ١٠ من العناصر الإرهابية كانت بحوزتهم اسلحة خفيفة ومتوسطة".

وفي السياق نفسه اوضحت المديرية، ان "قوة مشتركة تتالف من (ل٧٤ فق٥) ومفرزة خرجت من المديرية الى مكان القصف وتم الاشتباك مع عناصر إرهابية كانت متواجدة في المكان المذكور أعلاه حيث تم قتل اربعة ارهابيين من بينهم انتحاري قام بتفجير نفسه اثناء الاشتباك".

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