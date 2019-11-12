مقتل 3 دواعش في عملية أمنية بجبال بادوش

2019/11/12 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش أثناء عملية أمنية في أحد أنفاق جبال بادوش.

وذكر بيان للقيادة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة إلى مقر قيادة عمليات نينوى عن تواجد عناصر إرهابية في احد انفاق جبال بادوش، تم الايعاز إلى خلية صقور نينوى والفريق التكتيكي وقوة مرتبة من لواء مشاة ٦٦ الفرقة ٢٠ وتم تنفيذ عملية تفتيش الاماكن الموجودة في جبال بادوش".

وأضاف البيان أن " المجموعة الإرهابية حاولت الهرب خارج النفق لكن القوات الأمنية قتلت ٣ منهم".

وأوضح أنه "عند دخول القطعات داخل النفق، تم العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية وعبوات ناسفة واحزمة ناسفة مع كواتم صوت والعثور على بنادق كلاشنكوف تم تفجيرها موقعيا".

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