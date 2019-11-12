صدور الأمر الوزاري بالموافقة على إعادة ١٩٧٢ من منتسبي مكافحة الارهاب

2019/11/12 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، صدور الأمر الوزاري المتضمن الموافقة على إعادة ١٩٧٢ من منتسبيه.

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