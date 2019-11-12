قائد شرطة ذي قار العميد محمد السعيدي ينفي تقديم استقالته من منصبه

2019/11/12 | 12:47

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بغداد اليوم- ذي قار

نفى قائد شرطة ذي قار، العميد محمد العسكري، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، تقديم استقالته من منصبه ’’بسبب التظاهرات’’، إلى وزير الداخلية ياسين الياسري.

يتبع.



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بغداد اليوم- ذي قار

شكلت القوات الامنية، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، طوقاً أمنياً أمام مبنى شبكة الاعلام العراقي وقناة العراقية في محافظة ذي قار لمنع المتظاهرين من القيام بإغلاقها.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور يظهر فيها متظاهرون حاولوا الو

بغداد اليوم-واسط

شيع المئات من أهالي قضاء العزيزية، في محافظة واسط، الثلاثاء (12 تشرين الثاني، 2019) جثمان متظاهر من أهالي القضاء استشهد في ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن المئات من المتظاهرين في قضاء العزيزية بم

بغداد اليوم-بغداد

قالت وزارة الكهرباء، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، إن اختيار الموظفين المتقدمين بطلباتهم سيتم بطريقة القرعة، في مقرات الفروع التابعة للشركة في بغداد والمحافظات.

ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، &quo

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