محتجون يحاولون اغلاق قناة العراقية بذي قار والامن يشكل طوقا لمنعهم

2019/11/12 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حاول متظاهرون ظهر اليوم الثلاثاء اغلاق قناة العراقية الرسمية بمحافظة ذي قار، التي تشهد احتجاجات غاضبة من اكثر من اسبوع.وقال مراسل شفق نيوز، ان عشرات المحتجين يحاولون الوصول لمبنى شبكة الاعلام العراقي وقناة العراقية في ذي قار لاغلاقها.واضاف ان القوات الأمنية تشكل طوقا أمنيا لمنعهم.وبين ان المحتجين يعترضون على الية تغطية القناة التابعة للدولة العراقية للاحتجاجات بصورة عاصمة، ومحافظة ذي قار بصورة خاصة.

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