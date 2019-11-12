2019/11/12 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان اقليم كوردستان يكسب دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات المعدل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان اقليم كوردستان يكسب دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات المعدل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان اقليم كوردستان يكسب دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات المعدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).