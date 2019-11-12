المالية تعلن توقيعها مذكرة تفاهم مع فرنسا لدفع عجلة البناء وتوفير الخدمات

2019/11/12 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ــ وكالات أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع فرنسا لدفع عجلة البناء وتوفير الخدمات في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، إن “الوزير فؤاد حسين ناقش مع السفير الفرنسي في بغداد برونو اوبير آخر التطورات على الساحة العراقية وموضوع الاحتجاجات الشعبية”.وأضاف البيان، أن “حسين قدم للسفير ...

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