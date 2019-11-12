خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل سقوط صاروخين على منطقتين في بغداد

2019/11/12 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخين على منطقتي الاسكان والشعب في بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقت “الصباح الجديد”، ان “صاروخا نوع كراد سقط ليلة أمس دون أن ينفلق داخل سوق شعبي في منطقة الإسكان غربي العاصمة بغداد ولم يخلف أي اضرار أو مصابين”.واضافت ان “صاروخا اخرا ...

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