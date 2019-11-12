ممثل أمريكي: ترامب أحمق

2019/11/12 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف النجم الأمريكي الشهير، روبرت دي نيرو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأحمق.

وقال دي نيرو في حديث مع "بي بي سي" البريطانية: "لا أعرف بالضبط ما الذي يجعل الناس يؤيدون ترامب.



هو يستطيع أن يصمد فقط في عالم العقار".

وتابع دي نيرو: "ترامب ليس مناسبا حتى ليكون من أفراد عصابة، لأنه لا يتشبث بكلامه في أي موضوع.



ترامب حتى في عالم العصابات، لا أعتقد أنه يستطيع أن يصمد طويلا".

وأكمل الممثل: "هو فقط يمكنه الاستمرار في عالمه العقاري الصغير، حيث هو رئيسه.



الرئيس ورث كل هذه الأموال وهو أحمق.



في العالم الواقعي، لن يدوم طويلا.



هذا هو شعوري".

وأضاف: "في حال لم يجرِ المضي قدما في تحقيق العزل، فإننا سنكون قد تركناه من دون عقاب.



لقد ارتكب خطأ وعليه أن يدفع ثمن ذلك، لابد من محاسبته".

العلاقات بين دي نيرو وترامب متوترة للغاية، حيث سبق للمثل القدير وأن قال إنه لا يطيق "الانتظار لرؤية ترامب في السجن".

ورد ترامب على دي نيرو عبر "تويتر"، كاتبا في حينها: "تلقى روبرت دي نيرو وهو فرد ذو معدل ذكاء منخفض للغاية، عددا كبيرا من الضربات من قبل الملاكمين الحقيقيين في الأفلام.



شاهدته وأعتقد حقا أنه قد يكون مخمورا".

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