ضبط العقل المدبر لعمليات التزوير في دائرة تقاعد الديوانية

2019/11/12 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء،عن تمكنها من ضبط العقل المدبر لعدد كبير من عمليات التزوير في دائرة تقاعد الديوانية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الغد برس"، إلى أن "المتهم الذي تم ضبطه يُعَدُّ العقل المدبر لعمليات التزوير التي طالت أكثر من 120 معاملة تقاعدية، موضحة أن المتهم تم ضبطه عند مراجعته للدائرة وبحوزته مستمسكات مزورة بعد صدور أمر قبض بحقه على وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات".

وبينت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهم على القاضي المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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